Роджер Федерер установил рекорд по количеству участий в Australian Open

ТАСС, 20 января. Швейцарский теннисист Роджер Федерер в рекордный, 21-й раз принял участие в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

В понедельник 38-летний Федерер, посеянный на турнире под третьим номером, в первом круге победил американца Стива Джонсона (75-й номер в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов) со счетом 6:3, 6:2, 6:2. В следующем раунде швейцарец встретится с победителем матча между французом Кентеном Алисом (215) и сербом Филипом Крайиновичем (41).