Участие Сергея Карякина в ралли "Дакар" обошлось в 25 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Участие экипажа команды Snag Racing под управлением россиянина Сергея Карякина в ралли-рейде "Дакар" стоило около 25 млн рублей. Об этом Карякин в понедельник рассказал журналистам в пресс-центре РИЦ ТАСС-Урал.

"Если сравнить с бюджетом Дакара 2014 года, это порядка 7-8 млн рублей, сейчас мы заплатили больше 10 млн рублей за стартовые взносы. Всего [на участие] было потрачено около 25 млн рублей только на наш экипаж", - сказал Карякин.

Спортсмен поблагодарил спонсоров за возможность участия в соревнованиях. "Спонсоры - уникальная возможность, которую дает именно Свердловская область, где есть крупные предприятия, собственники которых заинтересованы в развитии спорта", - сказал он.

Экипаж Карякина занял второе место в общем зачете "Дакара" в категории багги. Соревнования, проходившие в Саудовской Аравии, завершились 17 января.

Ралли-рейд "Дакар" проводится с 1979 года, в этом году впервые его маршрут был проложен по территории Саудовской Аравии. Караван участников преодолел 7,8 тыс. км пути, из которых 5 тыс. км пришлись на скоростные спецучастки. На старт вышли больше 300 экипажей, которые выступили в пяти зачетах: мотоциклы, квадроциклы, автомобили, багги, грузовики.