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Ралли Дакар

Карякин считает второе место на ралли "Дакар" заслугой российских инженеров

Его багги, за исключением двигателя и коробки передач, спроектирован в России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Второе место в категории багги экипажа команды Snag Racing под управлением россиянина Сергея Карякина на ралли-рейде "Дакар" в Саудовской Аравии стало возможно в том числе благодаря работе российских инженеров. Об этом Карякин в понедельник рассказал журналистам на конференции в пресс-центре РИЦ ТАСС-Урал.

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"Машина спроектирована, собрана, сделана в России. Конструкторские решения инженеров, которые мы применили, себя оправдали, и об этом говорит результат", - сказал Карякин.

Он отметил, что над багги работали шесть конструкторов: двое из Москвы, двое из Екатеринбурга, двое из Санкт-Петербурга. За основу был взят двигатель и коробка передач австрийского производства, а все остальное было спроектировано и сделано силами российских инженеров: детали шасси, рычагов, работа с высоколегированной сталью. Проектирование, сообщил Карякин, заняло около 7 месяцев.

"Так как мы выбрали путь по факту массового производства, мы не просто произвели и спроектировали раму, но под нее произвели оснастку, стапель. За счет этого время сборки рамы - всего 5 дней, из которых 3 дня - резка металла и 2 дня - сборка стапеля. Это рекордные сроки для такой машины, которая выдерживает такие нагрузки. За время гонки не было ни одной трещины в раме, ее не загнуло на протяжении 8,5 тыс. км", - рассказал спортсмен.

Он отметил, что второе место стало возможным, несмотря на конкуренцию с заводскими командами, которые использовали двигатели мощнее на 30%, чем используемые командой Snag Racing.

Ралли-марафон "Дакар", проходивший в Саудовской Аравии, завершился 17 января. Экипаж Карякина занял второе место в категории багги. Гонщик является победителем "Дакара" 2017 года в зачете квадроциклов.

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