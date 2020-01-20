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Турнир претендентов по шахматам

Шахматный турнир претендентов может пройти в отеле "Хаятт Ридженси Екатеринбург"

В турнире примут участие восемь гроссмейстеров, среди участников трое россиян
Ян Непомнящий Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Ян Непомнящий
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 января. /ТАСС/. Турнир претендентов на шахматную корону весной 2020 года может быть проведен в пятизвездочном отеле "Хаятт Ридженси Екатеринбург". Об этом в понедельник рассказал ТАСС министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.

"Площадкой, возможно, будет "Хаятт". Пока склоняемся [к этой площадке]", - сказал Рапопорт.

Договор о проведении турнира претендентов в Екатеринбурге был подписан в ноябре. В нем примут участие восемь гроссмейстеров. Среди участников трое россиян - Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко.

Победитель турнира встретится в конце года в титульном поединке с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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