Павлова не выступит на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке

Благодаря хорошим результатам на январских этапах Кубка IBU Павлова в минувшую субботу получила возможность выступить в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. В этой гонке российская команда заняла 11-е место.

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Евгения Павлова не примет участия в этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Об этом ТАСС сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).

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Для 26-летней биатлонистки этот старт стал первым на этапах Кубка мира в нынешнем сезоне, поскольку перед его началом она не смогла отобраться в национальную команду. В прошлом году Павлова дебютировала в Кубке мира, став в итоге лучшим новичком сезона.

Других изменений в составе женской национальной сборной перед стартом этапа Кубка мира в Поклюке не будет. В Словению поедут Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Ирина Старых и Кристина Резцова.

В мужской команде Карима Халили, который готовится к юниорскому чемпионату мира, заменит Кирилл Стрельцов.

Этап в Словении пройдет с 23 по 26 января.