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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Великая, Егорян и Дериглазова выступят третьими лицами в споре между РУСАДА и WADA

Об этом ТАСС сообщили в Федерации фехтования России
Яна Егорян Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Яна Егорян
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Олимпийские чемпионки в фехтовании Софья Великая, Яна Егорян и Инна Дериглазова выступят в качестве третьей стороны в споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС сообщили в Федерации фехтования России.

"От фехтовальщиков в CAS будут Великая, Егорян и Дериглазова", - сообщили в федерации.

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МОК и МПК уведомили CAS об участии в споре WADA и РУСАДА

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

РУСАДА не согласилось с санкциями, 9 января WADA отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS. Ранее об участии в процессе в качестве третьей стороны объявили Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России, а также Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет (МПК), которые отправили соответствующие уведомления. Они присоединились к процессу как организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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