Великая, Егорян и Дериглазова выступят третьими лицами в споре между РУСАДА и WADA

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Олимпийские чемпионки в фехтовании Софья Великая, Яна Егорян и Инна Дериглазова выступят в качестве третьей стороны в споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС сообщили в Федерации фехтования России.

"От фехтовальщиков в CAS будут Великая, Егорян и Дериглазова", - сообщили в федерации.