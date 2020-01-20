Футболисты ЦСКА сыграют с "Зенитом" в ходе второго зимнего сбора в Испании

ТАСС, 20 января. Российские футбольные клубы ЦСКА и "Зенит" встретятся в товарищеском матче на втором зимнем сборе, который команды проведут в Испании. Об этом сообщает пресс-служба "Зенита".

Матч состоится 9 февраля, начало встречи в 16:00 мск. Точное место проведения игры будет определено позднее. Встреча станет последней для армейского клуба на вторых сборах, после чего команда получит несколько дней отдыха.

Всего у ЦСКА запланированы 10 товарищеских встреч: на первом сборе команда сыграет с ирландским "Дандолком" 24 января и австрийским ЛАСКом 25 января; на втором сборе армейцы встретятся с австрийским "Сваровски-Тироль" 1 февраля, с норвежским "Норшелланном" 5 февраля, с норвежским "Оддом" 8 февраля; на третьем сборе ЦСКА сыграет с испанской "Картахеной" 19 февраля. Соперники по еще трем матчам третьего сбора будут названы позднее.

"Зенит" на первом сборе встретится с катарским клубом "Аль-Увайнах" 21 января и австрийским "Зальцбургом" 25 января; на втором сборе - с люксембургским "Дюделанжем" 1 февраля; на третьем сборе - с казахстанским "Кайратом" 17 февраля и белорусским "Динамо" из Минска 22 февраля.

"Зенит" ушел на зимний перерыв лидером таблицы чемпионата России, набрав 45 очков в 19 матчах, ЦСКА с 34 очками в 19 турах занимает четвертое место.