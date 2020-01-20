Далалоян, Нагорный и Ахаимова уведомят CAS о своем намерении участвовать в судебном споре

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Чемпионы мира по спортивной гимнастике Артур Далалоян, Никита Нагорный, а также серебряный призер чемпионата мира 2019 года Лилия Ахаимова намерены принять участие в судебном споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьих лиц в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщили ТАСС в Федерации спортивной гимнастики России.

"Далалоян, Нагорный и Ахаимова намерены принять участие в судебном споре WADA и РУСАДА", - сообщил собеседник ТАСС.

9 января WADA отправило в CAS уведомление о споре с РУСАДА относительно статуса РУСАДА в связи с решением исполкома WADA от 9 декабря 2019 года.