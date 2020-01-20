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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Пять российских гребцов присоединятся к судебному спору РУСАДА и WADA

Об этом ТАСС сообщили в Федерации гребного спорта России

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Члены сборной России по академической гребле Николай Пименов, Артем Косов, Елена Орябинская, Екатерина Севостьянова, Анастасия Тиханова присоединятся к судебному спору между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в качестве третьей стороны. Об этом ТАСС сообщили в Федерации гребного спорта России.

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РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA лишить организацию соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки на допинг российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

9 января WADA передало дело в Спортивный арбитражный суд (CAS), который должен поставить точку в этом разбирательстве. На прошлой неделе в качестве третьих сторон к процессу подключились Олимпийский комитет России (ОКР) и Паралимпийский комитет России (ПКР), поскольку решение WADA затрагивает их интересы.

Лишение РУСАДА соответствия подразумевает, что российские спортсмены на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага, Россия лишится права принимать крупные международные старты. Также руководство ОКР и ПКР лишится права присутствовать на Играх в качестве официальных лиц.

Ранее руководитель правового управления ОКР Александра Бриллиантова сообщила, что спортсмены также могут принять участие в деле в качестве третьих лиц.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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