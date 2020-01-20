Аджоев: расширение РПЛ должно повысить конкуренцию в чемпионате страны

16 января на общем собрании большинство клубов РПЛ выступили за расширение высшего дивизиона чемпионата страны до 18 команд. Из 16 клубов, выступающих в премьер-лиге, против данного формата высказались только петербургский "Зенит" и московский "Спартак". Увеличение числа команд-участниц чемпионата должно произойти за счет добавления клубов, выступающих в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). По мнению руководителя "Арсенала", при таком развитии событий конкуренция в РПЛ повысится.

"Вряд ли это [снижение уровня чемпионата России из-за добавления команд из ФНЛ] произойдет, - сказал Аджоев. - Те команды, которые находятся на лидирующих позициях в ФНЛ, имеют, как правило, и хорошие условия, и неплохие возможности. За счет них уровень РПЛ точно не упадет. Наоборот, они должны повысить конкуренцию в нашем чемпионате".

Также руководитель "Арсенала" полагает, что за счет расширения чемпионат России станет интереснее для болельщиков. "На сегодняшний день во многих городах существуют очень хорошие условия для клубов РПЛ. Это является наследием чемпионата мира, когда по всей стране были построены великолепные стадионы, тренировочные базы. Все это обязательно должно использоваться и работать", - отметил собеседник агентства.

"Кроме того, увеличение команд в РПЛ предполагает большее количество матчей, так будет интереснее для болельщиков. Игры будут проходить в летние месяцы на качественных полях. Появится возможность увеличить и посещаемость, потому что в теплую погоду всегда приятно прийти и поддержать свою команду в комфортных условиях", - добавил Аджоев.

"Арсенал" после 19 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков, отставая от замыкающего пятерку лидеров московского "Локомотива" на девять очков. В первом матче после зимней паузы туляки на выезде сыграют против "Сочи", встреча состоится 1 марта.