Чемпионат России по биатлону перенесен в Ижевск из-за плохой погоды

ТАСС, 20 января. Чемпионат и первенство России, а также этап Кубка России по биатлону перенесены из Рыбинска (Ярославская область) в Ижевск в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

Ранее биатлонистка Ульяна Кайшева опубликовала видео в своем Instagram, на котором показана соревновательная трасса в Рыбинске, покрытая ледяной коркой, при этом на отдельных местах видны участки земли.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в Рыбинске чемпионат и первенство России, а также этап Кубка России, запланированные на 20-26 января, переносятся в Ижевск, где пройдут с 22 по 28 января", - говорится в сообщении.

Как написал на своей странице в Facebook глава Рыбинска Денис Добряков, специалисты готовили лыжную трассу к проведению соревнований, но аномально теплый январь не позволил довести процесс до конца. "Намороженный пушками снег тут же таял. В остальном биатлонный комплекс был полностью готов к проведению чемпионата, первенства и Кубка России", - написал Добряков.

Этап Кубка России является отборочным стартом к чемпионату Европы, который пройдет с 24 февраля по 1 марта.