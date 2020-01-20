{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольной программе чемпионата Европы

Короткая программа у женщин пройдет в пятницу, произвольная - в субботу

ГРАЦ /Австрия/, 20 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова запланировала исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе чемпионата Европы в Австрии. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

На эту тему

В короткой программе она заявила тройной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, в произвольной программе у 15-летней фигуристки запланированы пять четверных прыжков: флип, сальхов, лутц, тулуп, а также каскад из четверного тулупа с ойлером и тройным сальховом. Кроме того, в произвольной программе спортсменка сделает каскад из двойного акселя и тройного тулупа и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Победительница финала Гран-при прошлого сезона Алена Косторная собирается выполнить в короткой программе тройной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа, в произвольной программе у нее не запланировано ни одного четверного прыжка: 16-летняя россиянка заявила два тройных акселя, один из которых в каскаде с двойным тулупом, двойной аксель, тройной риттбергер, каскад из тройного флипа и тройного тулупа и каскад из тройного флипа, ойлера и тройного сальхова и тройной лутц. Действующая чемпионка России Анна Щербакова заявила в короткой программе двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, в произвольной - четверной лутц, четверной флип, четверной лутц в каскаде с тройным тулупом, двойной аксель, каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, каскад из тройного флипа, ойлера и тройного сальхова и тройной лутц.

Трусова в текущем сезоне одержала победы на этапах Гран-при в России и Канаде, ей принадлежит мировой рекорд в произвольной программе (166,62). Трусова - первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного лутца, четверного тулупа и четверного флипа (она сделала его в произвольной программе в финале Гран-при), а также вторая фигуристка после японки Мики Андо, которой удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота. Косторная является победительницей финала юниорской серии Гран-при прошлого сезона, в текущем сезоне она одержала победы на этапах Гран-при во Франции и Японии и выиграла финал серии, который прошел в Италии. 15-летняя Щербакова является двукратной чемпионкой России, в финале Гран-при сезона-2019/20 она заняла второе место, в течение сезона Щербакова победила на этапах Гран-при в Китае и США.

Чемпионат Европы пройдет 20-26 января в австрийском Граце.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Чемпионат России по биатлону перенесен в Ижевск из-за плохой погоды
Турнир пройдет с 22 по 28 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС