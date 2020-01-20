Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольной программе чемпионата Европы

В короткой программе она заявила тройной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, в произвольной программе у 15-летней фигуристки запланированы пять четверных прыжков: флип, сальхов, лутц, тулуп, а также каскад из четверного тулупа с ойлером и тройным сальховом. Кроме того, в произвольной программе спортсменка сделает каскад из двойного акселя и тройного тулупа и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.

Победительница финала Гран-при прошлого сезона Алена Косторная собирается выполнить в короткой программе тройной аксель, тройной лутц и каскад из тройного флипа и тройного тулупа, в произвольной программе у нее не запланировано ни одного четверного прыжка: 16-летняя россиянка заявила два тройных акселя, один из которых в каскаде с двойным тулупом, двойной аксель, тройной риттбергер, каскад из тройного флипа и тройного тулупа и каскад из тройного флипа, ойлера и тройного сальхова и тройной лутц. Действующая чемпионка России Анна Щербакова заявила в короткой программе двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, в произвольной - четверной лутц, четверной флип, четверной лутц в каскаде с тройным тулупом, двойной аксель, каскад из тройного лутца и тройного риттбергера, каскад из тройного флипа, ойлера и тройного сальхова и тройной лутц.

Трусова в текущем сезоне одержала победы на этапах Гран-при в России и Канаде, ей принадлежит мировой рекорд в произвольной программе (166,62). Трусова - первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного лутца, четверного тулупа и четверного флипа (она сделала его в произвольной программе в финале Гран-при), а также вторая фигуристка после японки Мики Андо, которой удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота. Косторная является победительницей финала юниорской серии Гран-при прошлого сезона, в текущем сезоне она одержала победы на этапах Гран-при во Франции и Японии и выиграла финал серии, который прошел в Италии. 15-летняя Щербакова является двукратной чемпионкой России, в финале Гран-при сезона-2019/20 она заняла второе место, в течение сезона Щербакова победила на этапах Гран-при в Китае и США.

Чемпионат Европы пройдет 20-26 января в австрийском Граце.