Четыре представительницы художественной гимнастики хотят участвовать в споре WADA и РУСАДА

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Четыре российские спортсменки, выступающие в художественной гимнастике, намерены участвовать в судебном споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом сообщили ТАСС во Всероссийской федерации художественной гимнастики.

"Четыре наши спортсменки собираются стать участниками судебного спора WADA и РУСАДА", - сказала собеседница ТАСС.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. РУСАДА не согласилось с санкциями, из-за которых Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

9 января WADA отправило уведомление о споре с РУСАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS). В качестве третьей стороны в CAS выступят Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, национальные федерации по видам спорта, присоединившиеся к процессу как организации, чьи интересы затрагивает решение WADA. Также принять участие в качестве третьих лиц имеют право спортсмены.