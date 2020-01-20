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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Сборная России вышла в полуфинал хоккейного турнира на юношеских Олимпийских играх

В полуфинале российская команда встретится с победителем матча между командами Финляндии и Швейцарии, который пройдет позднее в понедельник

ЛОЗАННА /Швейцария/, 20 января. /ТАСС/. Сборная России по хоккею победила команду Дании со счетом 9:0 во втором матче группового этапа юношеских Олимпийских игр. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

Шайбы забросили Иван Мирошниченко (1-я, 13-я и 40-я минуты), Матвей Мичков (4, 18, 24, 36), Илья Квочко (21) и Кирилл Долженков (45).

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В полуфинал турнира выходят по две лучшие команды из каждой группы. Также в группе В выступает сборная Канады, которую россияне победили со счетом 6:2. Сборная России одержала две победы и вышла в плей-офф турнира, второе место с одной победой и одним поражением заняла сборная Канады.

В группе А выступают команды США, Финляндии и Швейцарии. Сборная США также с двумя победами заняла первое место в группе и сыграет в полуфинале соревнований с командой Канады, соперник сборной России по полуфиналу определится позднее в понедельник в матче сборных Финляндии и Швейцарии.

Полуфинальные встречи состоятся во вторник. Финал соревнований и матч за третье место пройдут в последний день юношеской Олимпиады в среду.

На юношеских Играх 2016 года россияне стали бронзовыми призерами, в 2012 году - серебряными.

Теги
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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