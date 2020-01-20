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Футбол в России

ФК "Ахмат" после завершения сезона расстанется с двумя легионерами

В текущем сезоне в заявку клуба входят 10 легионеров

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ахмат" в летнее трансферное окно покинут два иностранных футболиста. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор и вице-президент грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

В сезоне-2019/20 в заявку "Ахмата" входят 10 легионеров - это защитники Анхель Вилькер и Зоран Нижич, полузащитники Бернард Бериша, Исмаэл Силва, Конрад Михаляк, Раванелли и Одисе Роши, а также нападающие Аблае Мбенг, Андрес Понсе и Фелипе Визеу. Соглашения с ними рассчитаны как минимум до середины 2021 года. В следующем сезоне в премьер-лиге вступит в силу новый лимит на легионеров, согласно которому в заявке команд на сезон не сможет значиться более восьми иностранных футболистов.

На вопрос о том, получал ли "Ахмат" предложения от других клубов по принадлежавшим ему зарубежным игрокам, Айдамиров ответил: "Да, мы [их] рассматриваем; к лету, как и прописано в регламенте чемпионата, так у нас и будет". При этом представитель руководства грозненского клуба не стал уточнять, кто именно из иностранных футболистов покинет команду после завершения сезона-2019/20.

Летом 2020 года истекает срок контрактов у двух полузащитников "Ахмата" - Дениса Глушакова и Олега Иванова. В настоящее время оба футболиста имеют право вести переговоры с другими клубами. "Ситуация с контрактами не скажется на них, они профессионалы и порядочные люди. Мы с ними разговаривали - их профессионализм, отношение к делу, не позволят им работать спустя рукава", - отметил собеседник агентства.

"Мы с ними все обсудили, они знают, что клуб на них рассчитывает. Устная договоренность у нас такая: сейчас мы дружно исправляем ситуацию, а потом садимся и разговариваем. У футболистов большой кредит доверия к клубу, у клуба - к футболистам", - добавил Айдамиров.

"Ахмат" после 19 туров занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков. Столько же турнирных баллов в активе у находящихся в зоне стыковых матчей за право сыграть в РПЛ в сезоне-2020/21 казанского "Рубина" и "Оренбурга", они занимают 13-е и 14-е места соответственно. В активе располагающихся на 15-м и 16-м местах в зоне прямого вылета во второй по силе дивизион российского футбола, первенство Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), самарских "Крыльев Советов" и "Сочи" 18 и 15 очков соответственно.

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