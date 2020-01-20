Российские спортсмены завоевали одну награду в 11-й соревновательный день юношеских ОИ

ЛОЗАННА /Швейцария/, 20 января. /ТАСС/. Россияне завоевали одну медаль по итогам 11-го дня юношеских Олимпийских игр. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

Единственную золотую медаль россияне выиграли в санном спорте. Сборная России в составе Дианы Логиновой, Павла Репилова, а также экипажа-двойки Михаила Карнаухова и Юрия Чирвы показала лучшее время в смешанной эстафете.

Мужская сборная России по хоккею разгромила команду Дании со счетом 9:0 и с двумя победами вышла в полуфинал турнира, где сыграет во вторник с победителем матча сборных Финляндии и Швейцарии.

Золотая медаль сноубордиста Валерио Джуда помогла швейцарцам сохранить лидерство в общем зачете. В активе сборной России 26 наград - 8 золотых, 10 серебряных, 8 бронзовых. Лидируют швейцарцы (9-5-8), на третьем месте сборная Австрии (6-1-5).

Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.