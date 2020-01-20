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Футбол в России

Власти Ростовской области изучают возможность проведения финала Кубка РФ на арене ЧМ-2018

С 2009 года финалы Кубка России проводятся за пределами столичного региона

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Власти Ростовской области рассматривают вариант проведения финала Олимп - Кубка России или Олимп - Суперкубка России по футболу на принимавшем матчи чемпионата мира 2018 года стадионе "Ростов-Арена". Об этом сообщил министр спорта региона Самвел Аракелян, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба профильного ведомства.

"Ростов-Арена", вместимость которой составляет 45 тыс. зрителей, была открыта весной 2018 года, на ней прошли четыре матча группового турнира, а также встреча 1/8 финала, в которой сборная Бельгии со счетом 3:2 обыграла команду Японии. Также в 2018 году на этом стадионе сборная России провела товарищеский матч со сборной Чехии, в которым команда под руководством главного тренера Станислава Черчесова одержала крупную победу (5:1).

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"В настоящее время Российский футбольный союз не определил места проведения финалов Кубка и Суперкубка России по футболу, - сказал Аракелян. - Минспорта Ростовской области совместно с областной федерацией футбола прорабатывает вопрос о возможности проведения в 2020 году на стадионе "Ростов-Арена" игр национальной или молодежной сборных команд России по футболу, финальных кубковых матчей".

Финалы Кубка России с 2009 года проводятся за пределами столичного региона, в 2009 году ЦСКА на "Арене-Химки" в решающем матче турнира обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0. После этого решающие матчи турнира были сыграны на стадионах "Олимп-2" (Ростов-на-Дону), "Шинник" (Ярославль), "Центральный" (Екатеринбург), "Ахмат-Арена" (Грозный), "Анжи-Арена" (Каспийск), "Центральный" (Астрахань), "Казань-Арена" (Казань), "Фишт" (Сочи), "Волгоград-Арена" (Волгоград) и "Самара-Арена" (Самара).

Из 17 розыгрышей Суперкубка России 11 были сыграны в Москве (по пять игр - на стадионах "Локомотив" и "Лужники", еще одна - на "ВТБ-Арене"). Еще шесть раз игры за первый трофей сезона проводились на стадионах "Кубань" (Краснодар, дважды), "Олимп-2", "Металлург" (Самара), "Петровский" (Санкт-Петербург) и "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).

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