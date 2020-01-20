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Футбол в Испании

Футбольный клуб "Реал" подписал контракт с 18-летним бразильцем Рейниром

По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила €30 млн

ТАСС, 20 января.  Испанский футбольный клуб "Реал" заключил соглашение с бразильским полузащитником Рейниром. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу команды.

Воспитанник бразильского "Фламенго" подписал с мадридским клубом контракт до лета 2026 года. В воскресенье футболисту исполнилось 18 лет. По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила €30 млн. Сначала игрок будет выступать за резервную команду "Реала" - "Кастилью", к которой он присоединится после завершения матчей предолимпийского турнира (игроки не старше 23 лет).

"Фламенго", за который выступал футболист, стал чемпионом Бразилии в 2019 году. В минувшем сезоне Рейнир провел за команду 14 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

Для мадридского клуба это приобретение стало первым в зимнее трансферное окно. После 20 туров подопечные Зинедина Зидана занимают второе место в таблице чемпионата Испании, набрав 43 очка.

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