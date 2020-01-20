{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Российский форвард Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

В субботнем матче против "Нью-Йорк Айлендерс" капитан "Вашингтона" забросил 692-ю шайбу в НХЛ и вошел в десятку лучших снайперов в истории лиги
Александр Овечкин AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Александр Овечкин
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 20 января. Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На прошлой неделе Овечкин провел три игры, в которых забросил восемь шайб, в двух матчах он оформил хет-трик. Во встрече против "Нью-Йорк Айлендерс" (6:4), которая прошла в субботу, он забросил свою 692-ю шайбу в НХЛ, войдя в десятку лучших снайперов в истории лиги. На данный момент он делит девятое место со Стивом Айзерманом.

Второй звездой недели стал вратарь "Коламбуса" Элвис Мерзликин. В трех матчах прошедшей недели он помог своей команде одержать три победы, причем в двух встречах ему удалось оформить шатаут. Третьей звездой признан форвард "Чикаго" Джонатан Тэйвз, набравший 9 (3 гола + 6 результативных передач) очков в четырех матчах.

Реклама на ТАСС
ЧЕ-2020 по водному поло
Власенко: матч 1/4 финала ЧЕ с венграми будет принципиальным для российских ватерполистов
Встреча пройдет в среду, начало матча запланировано на 21:00 мск
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС