Российский форвард Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

ТАСС, 20 января. Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На прошлой неделе Овечкин провел три игры, в которых забросил восемь шайб, в двух матчах он оформил хет-трик. Во встрече против "Нью-Йорк Айлендерс" (6:4), которая прошла в субботу, он забросил свою 692-ю шайбу в НХЛ, войдя в десятку лучших снайперов в истории лиги. На данный момент он делит девятое место со Стивом Айзерманом.

Второй звездой недели стал вратарь "Коламбуса" Элвис Мерзликин. В трех матчах прошедшей недели он помог своей команде одержать три победы, причем в двух встречах ему удалось оформить шатаут. Третьей звездой признан форвард "Чикаго" Джонатан Тэйвз, набравший 9 (3 гола + 6 результативных передач) очков в четырех матчах.