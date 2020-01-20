Паралимпийцы Голубков, Крутова и Потапова присоединятся к спору между РУСАДА и WADA

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Паралимпийцы Иван Голубков, Елена Крутова и Виктория Потапова выступят в качестве третьей стороны в споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Голубков, Крутова и Потапова выступят в споре РУСАДА и WADA в CAS в качестве третьей стороны. Если спортсменам понадобится какая-либо помощь, ПКР ее окажет", - сказал Рожков.

Голубков входит в сборную России по лыжным гонкам и биатлону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, является многократным победителем этапов Кубка мира. В 2018 году он завоевал право выступить на зимних Паралимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, но не смог принять участие в соревнованиях из-за приостановления членства ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК). Крутова выступает за сборную России в соревнованиях по стрельбе из лука спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, является чемпионкой мира, а также обладательницей двух серебряных и одной бронзовой медали мировых первенств, двукратным серебряным призером чемпионатов Европы, многократной победительницей этапов Кубка мира.

Потапова выступает в составе российской национальной команды по дзюдо спорта слепых, она трижды выигрывала бронзовые медали Паралимпийских игр (2004, 2008, 2012), на Паралимпиаде-2016 она не смогла выступить из-за недопуска сборной России до Игр в связи с отстранением ПКР. Спортсменка приняла участие в заседании CAS в Рио-де-Жанейро, на котором оспаривалось решение о прекращении членства ПКР в МПК, и выступила с речью в защиту российских паралимпийцев.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. РУСАДА не согласилось с санкциями, из-за которых Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

9 января WADA отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS. В качестве третьей стороны в CAS выступят Олимпийский комитет России, ПКР, Международный олимпийский комитет, МПК, национальные федерации по видам спорта, присоединившиеся к процессу как организации, чьи интересы затрагивает решение WADA. Также принять участие в качестве третьих лиц имеют право спортсмены.