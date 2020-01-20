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ЧЕ-2020 по водному поло

Российские ватерполисты сыграют с командой Венгрии в четвертьфинале чемпионата Европы

В матче 1/8 финала российская команда обыграла сборную Грузии со счетом 14:13

ТАСС, 20 января. Мужская сборная России победила команду Грузии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по водному поло. Соревнования проходят в Будапеште.

Встреча завершилась со счетом 14:13 в пользу россиян. В других матчах 1/8 финала сборная Черногории обыграла команду Турции (17:6), испанцы переиграли немцев (12:6).

На групповом этапе сборная России победила команду Нидерландов (15:9) и проиграла сборным Сербии (9:13) и Румынии (10:11).

В чемпионате Европы стартовали 16 команд, которые были разделены на четыре группы. Победители групп вышли напрямую в четвертьфинал, команды, занявшие в своих квартетах вторые и третьи места, попали в 1/8 финала. В четвертьфинале турнира россияне сыграют с хозяевами турнира венграми, итальянцы - с черногорцами, сербы - с испанцами, соперник команды Хорватии определится по итогу встречи сборных Румынии и Греции, которая пройдет позднее в понедельник. Все четвертьфинальные встречи пройдут в среду, матч с участием сборной России запланирован на 21:00 мск.

Победитель чемпионата Европы получит прямую путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Следующие пять сборных по итогам турнира получат право отобраться на Олимпиаду в Токио по результатам мирового квалификационного турнира, в котором от Европы будут участвовать пять команд. На данный момент от Европы на Игры отобрались сборные Италии, Испании и Сербии, они же пробились в четвертьфинал, таким образом, российская команда гарантировала себе путевку в олимпийский квалификационный турнир.

Чемпионат Европы завершится 26 января.

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ЧЕ-2020 по водному поло
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ЧЕ-2020 по водному поло
Власенко: матч 1/4 финала ЧЕ с венграми будет принципиальным для российских ватерполистов
Встреча пройдет в среду, начало матча запланировано на 21:00 мск
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