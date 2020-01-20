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ЧЕ-2020 по водному поло

Власенко: матч 1/4 финала ЧЕ с венграми будет принципиальным для российских ватерполистов

Встреча пройдет в среду, начало матча запланировано на 21:00 мск
Президент Федерации водного поло России Алексей Власенко Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент Федерации водного поло России Алексей Власенко
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Четвертьфинальный матч чемпионата Европы по водному поло, в котором сыграют сборные России и Венгрии, станет для россиян принципиальной встречей. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал президент Федерации водного поло России Алексей Власенко.

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В понедельник в 1/8 финала россияне обыграли грузинскую команду со счетом 14:13. В четвертьфинале турнира сборная России сыграет с хозяевами турнира венграми, матч пройдет в среду, начало встречи запланировано на 21:00 мск. На групповом этапе сборная России победила команду Нидерландов (15:9) и проиграла сборным Сербии (9:13) и Румынии (10:11).

"Матч с венграми будет очень тяжелым, у нас с ними всегда принципиальные игры еще начиная с Олимпийских игр в Москве, когда мы победили их в финале, - считает Власенко. - Венгерская сборная - принципиальный соперник, но тут все зависит от нас самих. Если команда будет играть так же, как с сербами в первой игре турнира, с такой же злостью, то мы победим. А если проведем матч безвольно, как игру с румынами, то шансов меньше".

"Важную роль играет то, что венгры выступают дома, трибуны будут их поддерживать. Но надо выигрывать, шансы у нас есть, и они большие. Сегодня все опять заговорили о русской сборной, что мы возобновили этот вид спорта в России. Российские ватерполисты хорошо играют, что уже доказали своими выступлениями на этом чемпионате", - добавил собеседник агентства.

Победитель чемпионата Европы получит прямую путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Следующие пять сборных по итогам турнира получат право отобраться на Олимпиаду в Токио по результатам мирового квалификационного турнира, в котором от Европы будут участвовать пять команд. На данный момент от Европы на Игры отобрались сборные Италии, Испании и Сербии, они же пробились в четвертьфинал, таким образом, российская команда гарантировала себе путевку в олимпийский квалификационный турнир.

Чемпионат Европы завершится 26 января.

Теги
ЧЕ-2020 по водному поло
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