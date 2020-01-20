Сборные Испании и Хорватии досрочно вышли в полуфинал чемпионата Европы по гандболу

ТАСС, 20 января. Сборные Хорватии и Испании досрочно пробились в полуфинал чемпионата Европы по гандболу. Матчи группы I, в которой выступают обе команды, проходят в Вене.

В четвертом туре основного группового этапа сборная Хорватии обыграла команду Чехии со счетом 22:21, а сборная Испании оказалась сильнее команды Белоруссии - 37:28, встреча сборных Австрии и Германии пройдет позднее в понедельник. В турнирной таблице группы I испанцы и хорваты занимают первые две строчки, набрав по восемь очков, у команд Австрии, Германии и Белоруссии в активе по два очка, команда Чехии не набрала очков. Таким образом, за тур до конца группового этапа сборные Испании и Хорватии обеспечили себе участие в 1/2 финала чемпионата Европы. В заключительном туре команды сыграют друг с другом и определят победителя группы.

На данной стадии 12 команд, которые вышли из предварительного раунда, разделены на две группы. По две сильнейшие сборные из каждой группы выйдут в полуфинал турнира, команды, занявшие третьи места, встретятся в матче за пятое место. Сборная России завершила выступление на предварительной групповой стадии турнира и пропустит Олимпийские игры.

Победитель чемпионата Европы получит лицензию на Игры 2020 года. Команды, занявшие второе и третье места, попадут в квалификационный олимпийский турнир, который пройдет с 17 по 19 апреля в Норвегии, Германии и Франции. Из участников группы I путевку в квалификационный турнир уже завоевали сборные Испании, Хорватии и Германии, из команд группы II - норвежцы и шведы.

Чемпионат Европы завершится 26 января.