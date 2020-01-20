"Колорадо" обыграл "Детройт" в матче НХЛ. Задоров отметился двумя передачами

ТАСС, 21 января. "Колорадо" победил "Детройт" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:3.

В составе хозяев шайбы забросили Назем Кадри (22-я и 45-я минуты), Натан Маккиннон (23, 60), Мэттью Нието (46) и Райан Грейвс (54). У гостей отличились Тайлер Бертуцци (3), Дилан Ларкин (48) и Дживани Смит (58).

Российский защитник "Колорадо" Никита Задоров записал на свой счет результативную передачу, всего в текущем сезоне он набрал 9 (2 шайбы + 7 передач) очков. Форварды хозяев Владислав Каменев и Валерий Ничушкин результативными действиями не отметились.

"Колорадо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 62 очка в 49 матчах. "Детройт" идет последним на Востоке с 28 очками в 50 играх. В следующей встрече "Колорадо" 2 февраля сыграет на выезде с "Филадельфией". "Детройт" 23 января в гостях встретится с "Миннесотой".