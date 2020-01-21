Шарапова: не уверена, что сыграю на Australian Open в следующем году

"Я бы могла говорить о своих трудностях и вещах, которые мне пришлось пережить из-за травмы плеча, но это не в моих правилах, - сказала Шарапова. - Я старалась, мне было тяжело, и конечно, я хотела получить другой результат. Я не могу сказать, что нахожусь на правильном пути сразу после окончания встречи. Но нет иного пути, чтобы вернуться на прежний уровень, кроме как верить в себя".

"Я не знаю, сыграю ли я на Открытом чемпионате Австралии в следующем году, - добавила спортсменка. - Мне повезло, что я смогла выступить на турнире в этом году, благодарю организаторов за предоставление "уайлд-кард". Трудно сказать, что произойдет в это же время в следующем году".

На данный момент Шарапова занимает 145-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), однако из-за поражения в обновленном рейтинге спортсменка опустится на 366-е место. На прошлогоднем турнире теннисистка дошла до четвертого круга. Шарапова четырежды выходила в финал Открытого чемпионата Австралии (2007, 2008, 2012, 2015) и один раз становилась чемпионкой турнира (2008). Россиянка показала свой худший результат на турнире с 2010 года, тогда она тоже не смогла преодолеть первый круг. Спортсменка является пятикратной чемпионкой турниров серии Большого шлема, она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006).

Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.