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Australian Open

Шарапова: не уверена, что сыграю на Australian Open в следующем году

Во вторник россиянка уступила в матче первого круга турнира хорватке Донне Векич
Мария Шарапова EPA-EFE/SCOTT BARBOUR
Описание
Мария Шарапова
© EPA-EFE/SCOTT BARBOUR

ТАСС, 21 января. Российская теннисистка Мария Шарапова не знает, выступит ли на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в следующем году. Комментарий Шараповой приводит пресс-служба турнира.

Во вторник Шарапова уступила хорватке Донне Векич со счетом 3:6, 4:6 в матче первого круга. 32-летняя россиянка уступила в первом круге на третьем подряд турнире серии Большого шлема. Спортсменка из-за травмы плеча пропустила большую часть сезона-2019.

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"Я бы могла говорить о своих трудностях и вещах, которые мне пришлось пережить из-за травмы плеча, но это не в моих правилах, - сказала Шарапова. - Я старалась, мне было тяжело, и конечно, я хотела получить другой результат. Я не могу сказать, что нахожусь на правильном пути сразу после окончания встречи. Но нет иного пути, чтобы вернуться на прежний уровень, кроме как верить в себя".

"Я не знаю, сыграю ли я на Открытом чемпионате Австралии в следующем году, - добавила спортсменка. - Мне повезло, что я смогла выступить на турнире в этом году, благодарю организаторов за предоставление "уайлд-кард". Трудно сказать, что произойдет в это же время в следующем году".

На данный момент Шарапова занимает 145-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), однако из-за поражения в обновленном рейтинге спортсменка опустится на 366-е место. На прошлогоднем турнире теннисистка дошла до четвертого круга. Шарапова четырежды выходила в финал Открытого чемпионата Австралии (2007, 2008, 2012, 2015) и один раз становилась чемпионкой турнира (2008). Россиянка показала свой худший результат на турнире с 2010 года, тогда она тоже не смогла преодолеть первый круг. Спортсменка является пятикратной чемпионкой турниров серии Большого шлема, она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006).

Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.

Теги
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