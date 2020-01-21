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Футбол в России

"Чайка" не будет проводить матчи на "Ростов-Арене" в 2020 году

Домашним останется вмещающий 2 тыс. зрителей стадион имени Чайки

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министерство спорта Ростовской области не планирует проведения матчей выступающего в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) клуба "Чайка" из села Песчанокопское на стадионе "Ростов-Арена", который в 2018 году принимал матчи чемпионата мира. Об этом сообщил министр спорта региона Самвел Аракелян, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба профильного ведомства.

Перед стартом сезона-2019/20 "Чайка" анонсировала проведение домашних матчей команды на "Ростов-Арене", вместимость которой составляет 45 тыс. зрителей. Отмечалось, что "решение было принято при всесторонней поддержке губернатора Ростовской области Василия Голубева, а также Министерства спорта Ростовской области". Этот шаг вызвал негативную реакцию со стороны болельщиков выступающего в Российской премьер-лиге (РПЛ) "Ростова", для которого "Ростов-Арена" является домашней. В итоге "Чайка" провела на стадионе ЧМ-2018 три матча в начале сезона, после чего вернулась на вмещающий 2 тыс. зрителей Центральный стадион им. И. П. Чайки, где провела девять игр ФНЛ.

"Домашний стадион клуба - Центральный им. И. П. Чайки в селе Песчанокопское. В 2020 году проведение матчей футбольного клуба "Чайка" на стадионе "Ростов-Арена" не запланировано", - сказал Аракелян.

Сезон-2019/20 является для "Чайки" дебютным во втором по силе дивизионе российского футбола. После 25 туров первенства ФНЛ команда занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Отставание от зоны стыковых матчей за право сыграть в РПЛ в сезоне-2020/21 составляет 12 очков.

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