Россиянин Донской не сумел выйти во второй круг Australian Open

ТАСС, 21 января. Россиянин Евгений Донской проиграл испанцу Фернандо Вердаско в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

29-летний Донской уступил со счетом 5:7, 2:6, 1:6. Спортсмены провели первый очный матч. Во втором круге 36-летний Вердаско, занимающий 51-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сыграет с победителем встречи между грузином Николозом Басилашвили (29-й номер рейтинга) и южнокорейцем Квон Сун У (87), которая завершится позднее во вторник.

Донской располагается на 106-м месте в рейтинге ATP, спортсмен уступил в финале квалификации, но попал в основную сетку турнира из-за отказа одного из заявленных спортсменов выступить на турнире. Высшим достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии (2013) и Открытого чемпионата США (2013).

Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом $49,1 млн завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.