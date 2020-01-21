Украине направлено приглашение для участия в Играх стран СНГ

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Организаторы Игр стран СНГ, которые пройдут в Казани с 20 по 27 августа 2020 года, надеются, что в них примут участие представители Украины. Приглашение в адрес этой страны направлено, сообщил во вторник журналистам гендиректор АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Азат Кадыров.

"Украина как член Содружества независимых государств тоже получила приглашение для участия в этих Играх. Мы очень надеемся, что спортсмены Украины приедут и примут участие в соревнованиях", - сказал он.

Игры стран СНГ пройдут впервые, в них смогут принять участие более 2 тыс. спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет, которые поборются за 230 комплектов медалей в 21 виде спорта. Для проведения соревнований в Казани будут задействованы 13 спортивных объектов, церемонии открытия и закрытия Игр пройдут в спортивном комплексе "Баскет-холл". В рамках Игр планируется провести спортивный форум "СНГ - территория спорта", а также заседание совета министров спорта стран СНГ.