Александр Кокорин перешел в "Сочи" на правах аренды до конца сезона

"Кокорин перейдет в "Сочи" до конца сезона на правах аренды", - сказал Рубашко.

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин будет выступать за "Сочи" на правах аренды до конца текущего сезона. Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

Позднее пресс-служба "Сочи" подтвердила подписание арендного соглашения. В настоящее время 28-летний Кокорин находится на сборе "Зенита" в Катаре. Контракт форварда с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2019/20.

Кокорин выступал за "Зенит" с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел во всех турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России.

С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона. Кокорин не был заявлен за клуб, он принимал участие только в тренировочном процессе.

Ранее форвард выступал за московское "Динамо" (2008-2015). В составе сборной России принимал участие в чемпионате мира (2014) и чемпионатах Европы (2012, 2016).