{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Александр Кокорин перешел в "Сочи" на правах аренды до конца сезона

Контракт форварда с "Зенитом" рассчитан до конца сезона-2019/20
Александр Кокорин Ольга Мальцева/ТАСС
Описание
Александр Кокорин
© Ольга Мальцева/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин будет выступать за "Сочи" на правах аренды до конца текущего сезона. Об этом ТАСС сообщил гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

"Кокорин перейдет в "Сочи" до конца сезона на правах аренды", - сказал Рубашко.

На эту тему
"Зенит" вошел в топ-30 самых доходных футбольных клубов Европы

Позднее пресс-служба "Сочи" подтвердила подписание арендного соглашения. В настоящее время 28-летний Кокорин находится на сборе "Зенита" в Катаре. Контракт форварда с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2019/20.

Кокорин выступал за "Зенит" с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел во всех турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России.

С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 9 мая 2019 года суд приговорил его к 1,5 года колонии общего режима, 17 сентября он вышел по УДО и подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона. Кокорин не был заявлен за клуб, он принимал участие только в тренировочном процессе.

Ранее форвард выступал за московское "Динамо" (2008-2015). В составе сборной России принимал участие в чемпионате мира (2014) и чемпионатах Европы (2012, 2016).

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
КХЛ
ХК "Нефтехимик" расторг контракт с капитаном команды Захарчуком после инцидента с ДТП
Инцидент попал в объектив видеорегистратора одной из машин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС