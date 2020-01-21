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Допинг в спорте

WADA пока не требовало передать пробы Мо Фары в рамках допингового расследования

Исполнительный руководитель UKAD Николь Сапстед ранее заявила о нежелании предоставлять WADA пробы мочи и крови легкоатлета
Мо Фара EPA/SRDJAN SUKI
Описание
Мо Фара
© EPA/SRDJAN SUKI

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пока не требовало от Британского антидопингового агентства (UKAD) предоставить пробы четырехкратного олимпийского чемпиона Мо Фары в рамках допингового расследования в отношении его бывшего тренера Альберто Салазара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

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Исполнительный руководитель UKAD Николь Сапстед на прошлой неделе в интервью изданию The Telegraph заявила о нежелании предоставлять WADA пробы мочи и крови легкоатлета, если не будет "достоверных доказательств" того, что они могут содержать запрещенные вещества.

"WADA может заявить, что на данном этапе оно не обращалось в антидопинговую службу Великобритании с просьбой передать какие-либо образцы, относящиеся к спортсменам, которых тренировал Альберто Салазар", - говорится в сообщении WADA.

Салазар был тренером Фары с 2011 по 2017 год, за это время легкоатлет четыре раза завоевал золотые медали Олимпийских игр в беге на 5 и 10 тыс. метров, шесть раз стал чемпионом мира и пять раз - чемпионом Европы.

31 октября 2017 года Фара объявил о прекращении сотрудничества со специалистом, при этом он отметил, что не допинговый скандал вокруг Салазара стал причиной смены тренера, который в 2019 году был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Тренер и его коллега эндокринолог Джеффри Браун использовали смеси из препаратов для повышения уровня тестостерона у своих подопечных на основе L-карнитина. New York Times писала, что Салазар принуждал спортсменов употреблять запрещенные препараты, а тем, кто отказывался, угрожал разрывом спонсорского контракта.

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