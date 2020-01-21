{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

ХК "Нефтехимик" расторг контракт с капитаном команды Захарчуком после инцидента с ДТП

Инцидент попал в объектив видеорегистратора одной из машин

ТАСС, 21 января. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик" разорвал соглашение с капитаном команды Степаном Захарчуком после того, как он скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее издание "Бизнес Online" сообщило об аварии с участием автомобиля, принадлежащего Захарчуку. Машина выехала на разделительную полосу, протаранила другой автомобиль, потом врезалась в светофор и знак "пешеходный переход", а затем скрылась с места аварии. Инцидент попал в объектив видеорегистратора одной из машин.

"После изучения дополнительной информации о ДТП с участием хоккеиста Степана Захарчука хоккейный клуб "Нефтехимик" принял решение о расторжении контракта с хоккеистом", - говорится в заявлении пресс-службы.
Трансферное окно в КХЛ закрылось 27 декабря.

Захарчуку 33 года, он выступал за "Нефтехимик" с начала текущего сезона. Захарчук известен грубой игрой, в частности, в 2018 году он получил 15-матчевую дисквалификацию за удар соперника локтем в голову. Ранее он играл за владивостокский "Адмирал", нижегородское "Торпедо", казанский "Ак Барс", став с казанским клубом обладателем Кубка Гагарина в 2010 году, и тольяттинскую "Ладу". Всего в КХЛ защитник провел 520 матчей, набрав 102 (28 шайб + 74 передачи) очка.

Реклама на ТАСС
Допинг в спорте
WADA пока не требовало передать пробы Мо Фары в рамках допингового расследования
Исполнительный руководитель UKAD Николь Сапстед ранее заявила о нежелании предоставлять WADA пробы мочи и крови легкоатлета
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС