ХК "Нефтехимик" расторг контракт с капитаном команды Захарчуком после инцидента с ДТП

ТАСС, 21 января. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Нефтехимик" разорвал соглашение с капитаном команды Степаном Захарчуком после того, как он скрылся с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее издание "Бизнес Online" сообщило об аварии с участием автомобиля, принадлежащего Захарчуку. Машина выехала на разделительную полосу, протаранила другой автомобиль, потом врезалась в светофор и знак "пешеходный переход", а затем скрылась с места аварии. Инцидент попал в объектив видеорегистратора одной из машин.

"После изучения дополнительной информации о ДТП с участием хоккеиста Степана Захарчука хоккейный клуб "Нефтехимик" принял решение о расторжении контракта с хоккеистом", - говорится в заявлении пресс-службы.

Трансферное окно в КХЛ закрылось 27 декабря.

Захарчуку 33 года, он выступал за "Нефтехимик" с начала текущего сезона. Захарчук известен грубой игрой, в частности, в 2018 году он получил 15-матчевую дисквалификацию за удар соперника локтем в голову. Ранее он играл за владивостокский "Адмирал", нижегородское "Торпедо", казанский "Ак Барс", став с казанским клубом обладателем Кубка Гагарина в 2010 году, и тольяттинскую "Ладу". Всего в КХЛ защитник провел 520 матчей, набрав 102 (28 шайб + 74 передачи) очка.