{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

"Зенит" и "Краснодар" вошли в первую сотню рейтинга клубов по версии IFFHS в 2019 году

Петербургский клуб занимает 98-е место, команда из Краснодара - 100-е
Футболисты "Зенита" EPA-EFE/LISELOTTE
Описание
Футболисты "Зенита"
© EPA-EFE/LISELOTTE

ТАСС, 21 января. Российские футбольные клубы "Зенит" и "Краснодар" вошли в первую сотню рейтинга команд по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) по итогам 2019 года.

Петербургский "Зенит" делит 98-е место с кипрским "Аполлоном", "Краснодар" занимает сотую строчку. Московский "Локомотив" делит 171-е место с датским "Брондбю", аргентинским "Архентинос Хуниорс" и замбийским "ЗЕСКО Юнайтед". Московский ЦСКА располагается на 216-м месте, столичный "Спартак" делит 263-ю строчку с казахстанским "Кайратом" и нигерийским клубом "Эньимба", тульский "Арсенал" занимает 339-е место, екатеринбургский "Урал" делит 358-е место с австрийским "Штурмом", грузинской "Чихурой" и латвийским "Вентспилсом", "Ростов" делит 373-ю строчку с шотландским "Хибернианом", парагвайским "Депортиво Сантани" и тунисским "Монастиром".

Первое место в рейтинге занимает английский "Ливерпуль", второе - испанская "Барселона", третье - английский "Манчестер Сити". На местах с четвертого по десятое расположились клубы в следующем порядке: "Фламенго" (Бразилия), "Селтик" (Шотландия), "Валенсия" (Испания), "Аякс" (Нидерланды), "Челси" (Англия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Вулверхэмптон" (Англия).

В рейтинге высших дивизионов национальных чемпионатов Российская премьер-лига располагается на 26-м месте. Первую строчку занял чемпионат Англии, вторую - Бразилии, третью - Испании, места с четвертого по десятое заняли национальные первенства Италии, Колумбии, Португалии, Франции, Нидерландов, Аргентины и Германии.

Теги
Мировой футбол
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Анна Вяхирева признана лучшей гандболисткой мира 2019 года по версии Handball Planet
Второе место заняла норвежка Стине Бредал Офтедал, третье - представительница Нидерландов Лоис Аббинг
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС