"Зенит" и "Краснодар" вошли в первую сотню рейтинга клубов по версии IFFHS в 2019 году

ТАСС, 21 января. Российские футбольные клубы "Зенит" и "Краснодар" вошли в первую сотню рейтинга команд по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) по итогам 2019 года.

Петербургский "Зенит" делит 98-е место с кипрским "Аполлоном", "Краснодар" занимает сотую строчку. Московский "Локомотив" делит 171-е место с датским "Брондбю", аргентинским "Архентинос Хуниорс" и замбийским "ЗЕСКО Юнайтед". Московский ЦСКА располагается на 216-м месте, столичный "Спартак" делит 263-ю строчку с казахстанским "Кайратом" и нигерийским клубом "Эньимба", тульский "Арсенал" занимает 339-е место, екатеринбургский "Урал" делит 358-е место с австрийским "Штурмом", грузинской "Чихурой" и латвийским "Вентспилсом", "Ростов" делит 373-ю строчку с шотландским "Хибернианом", парагвайским "Депортиво Сантани" и тунисским "Монастиром".

Первое место в рейтинге занимает английский "Ливерпуль", второе - испанская "Барселона", третье - английский "Манчестер Сити". На местах с четвертого по десятое расположились клубы в следующем порядке: "Фламенго" (Бразилия), "Селтик" (Шотландия), "Валенсия" (Испания), "Аякс" (Нидерланды), "Челси" (Англия), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Вулверхэмптон" (Англия).

В рейтинге высших дивизионов национальных чемпионатов Российская премьер-лига располагается на 26-м месте. Первую строчку занял чемпионат Англии, вторую - Бразилии, третью - Испании, места с четвертого по десятое заняли национальные первенства Италии, Колумбии, Португалии, Франции, Нидерландов, Аргентины и Германии.