ФХР примет участие в споре между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороны

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) примет участие в судебном споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФХР.

"Федерация хоккея России, являясь частью международной хоккейной семьи, планирует отстаивать интересы России и мирового хоккея в Спортивном арбитражном суде в Лозанне в качестве третьей стороны спора между ВАДА и РУСАДА", - сообщили в пресс-службе.