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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

ФХР примет участие в споре между WADA и РУСАДА в качестве третьей стороны

Ранее член совета Международной федерации хоккея Владислав Третьяк сообщил ТАСС, что IIHF также примет участие в судебном процессе
Глава ФХР Владислав Третьяк Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Глава ФХР Владислав Третьяк
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) примет участие в судебном споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФХР.

"Федерация хоккея России, являясь частью международной хоккейной семьи, планирует отстаивать интересы России и мирового хоккея в Спортивном арбитражном суде в Лозанне в качестве третьей стороны спора между ВАДА и РУСАДА", - сообщили в пресс-службе.

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Ранее член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Владислав Третьяк сообщил ТАСС, что IIHF также примет участие в судебном процессе.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

РУСАДА не согласилось с санкциями, 9 января WADA отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS. Ранее об участии в процессе в качестве третьей стороны объявили Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, а также ряд национальных спортивных федераций. Они присоединились к процессу как организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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