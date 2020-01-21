Тарпищев назвал туманными перспективы Шараповой выступить на Олимпиаде-2020

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Перспективы российской теннисистки Марии Шараповой выступить на Олимпийских играх 2020 года туманны, но все зависит от того, как быстро она наберет форму. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Во вторник в первом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 32-летняя Шарапова проиграла 23-летней хорватке Донне Векич со счетом 3:6, 4:6. Шарапова, занимающая 145-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), получила специальное приглашение ("уайлд-кард") на турнир. Шарапова уступила в первом круге на третьем подряд турнире серии Большого шлема. Россиянка показала худший результат на турнире с 2010 года, когда она также не смогла преодолеть первый круг.

"Мы не знаем, как проходила подготовка Шараповой к сезону, как протекает ее процесс восстановления. Травма плеча у нее была серьезная. На сегодняшний день ее олимпийские перспективы выглядят туманно, - сказал Тарпищев. - В Олимпиаде же участвуют по рейтингу, хотя организаторы и могут представить "уайлд-кард", для Шараповой теперь многое будет зависеть от физической формы".

Из-за поражения на Открытом чемпионате Австралии в обновленном рейтинге Шарапова опустится ниже 350-го места. Всего Шарапова завоевала пять титулов на турнирах серии Большого шлема: она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Уимблдон (2004), Открытый чемпионат США (2006) и Открытый чемпионат Австралии (2008).