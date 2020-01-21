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КХЛ

Зарипов: "Ак Барс" стабилизирует игру после Матча звезд КХЛ

Перед перерывом на Матч звезд казанский клуб проиграл три из четырех встреч

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" стабилизирует игру в чемпионате Континентальной хоккейной лиги после паузы на Матч звезд. Такое мнение ТАСС высказал капитан "Ак Барса" Данис Зарипов.

Перед перерывом на Матч звезд "Ак Барс" проиграл три из четырех встреч. В последнем матче 16 января команда из Казани уступила "Куньлуню" со счетом 1:3. Во вторник "Ак Барс" на выезде сыграет с московским "Динамо".

"По ходу сезона у всех бывают непростые периоды. Думаю, что после Матча звезд "Ак Барс" стабилизирует свою игру. Эта пауза важна для того, чтобы хорошо подготовиться и подойти к заключительной части сезона и плей-офф. Надеюсь, она нам пойдет на пользу", - сказал Зарипов.

"Ак Барс" после 47 игр набрал 68 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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