Стал известен состав сборной России на юниорский чемпионат мира по биатлону

ТАСС, 21 января. Союз биатлонистов России опубликовал состав национальной сборной на юниорский чемпионат мира (спортсмены 1998 года рождения и младше). Соревнования пройдут в швейцарском Ленцерхайде с 26 января по 2 февраля.

У юниоров выступят Карим Халили, Кирилл Бажин, Вадим Истамгулов, Никита Матвеев и Даниил Серохвостов. 21-летний Халили благодаря декабрьским результатам на Кубке IBU пробился в основной состав национальной команды на январские этапы Кубка мира. В спринте спортсмен не попал в число первых 60 участников и не принял участие в гонке преследования, также Халили пробежал первый этап в эстафете, россияне заняли четвертое место.

У девушек на чемпионат мира заявлены Анастасия Гореева, Анастасия Халиуллина, Инна Худорожкова, Алина Кудисова и Анастасия Шевченко.

Также в Ленцерхайде пройдет юношеский чемпионат мира (спортсмены 2001 года рождения и младше), в составе сборной России участие примут Олег Домичек, Виталий Гатилов, Станислав Ильиных, Алексей Ковалев Алексей Зубарев, двукратная победительница юношеских Олимпийских игр, которые продолжаются в швейцарской Лозанне, Алена Мохова, Амина Иванова, Любовь Калинина, Дарья Малышкина и Виктория Петрова.

На прошлогоднем юниорском чемпионате мира Халили завоевал серебряную награду в спринте, мужская сборная выиграла эстафету.