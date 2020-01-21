ФК "Сочи" ожидает увеличения числа болельщиков после перехода Кокорина

СОЧИ, 21 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Сочи" ожидает увеличения количества болельщиков после перехода нападающего Александра Кокорина из "Зенита". Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе сочинского клуба.
Как ранее сообщил ТАСС генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко, нападающий петербургского клуба "Зенит" Александр Кокорин будет выступать за "Сочи" на правах аренды до конца текущего сезона. Позднее пресс-служба "Сочи" подтвердила подписание арендного соглашения.
"Безусловно, это талантливый футболист, безусловно, он усилит команду, и мы надеемся, что и болельщикам он будет интересен и, возможно, кто-то будет ходить на футбол в "Сочи", чтобы посмотреть на Александра. На данный момент он находится не в расположении команды", - сказали в пресс-службе.
В настоящее время 28-летний Кокорин находится на сборе "Зенита" в Катаре. Контракт форварда с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2019/20. Кокорин выступал за "Зенит" с начала 2016 года по октябрь 2018-го, провел во всех турнирах 92 матча, забив 34 мяча и отдав 12 передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка России.
С октября 2018 года Кокорин находился под стражей за участие в драках в центре Москвы. 17 сентября 2019 года он вышел по УДО и подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона. Кокорин не был заявлен за клуб, он принимал участие только в тренировочном процессе.
Ранее форвард выступал за московское "Динамо" (2008-2015). В составе сборной России принимал участие в чемпионате мира (2014) и чемпионатах Европы (2012, 2016).