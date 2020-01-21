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Australian Open

Эксперт: Шараповой нужно обрести уверенность через победы на второстепенных турнирах

Во вторник россиянка выбыла из Australian Open, уступив в первом раунде турнира

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российской теннисистке Марии Шараповой стоит сыграть на турнире с более слабыми игроками, чем на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), чтобы вернуть себе уверенность. Такое мнение ТАСС во вторник высказал заслуженный мастер спорта России бывший теннисист Андрей Чесноков.

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Во вторник в первом круге Открытого чемпионата Австралии 32-летняя Шарапова проиграла 23-летней хорватке Донне Векич со счетом 3:6, 4:6. Шарапова, занимающая 145-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), получила специальное приглашение ("уайлд-кард") на турнир. Шарапова уступила в первом круге на третьем подряд турнире серии Большого шлема. Россиянка показала худший результат на турнире с 2010 года, когда она также не смогла преодолеть первый круг.

"Шарапова сейчас играет примерно один матч в полгода, а уверенность приходит с победами, которых у нее просто нет. Когда уверенности нет, то нужно перед каждым ударом думать, как подойти к мячу, как отойти, как вынести ракетку. Это очень сложно, поэтому иногда ты все делаешь правильно, но не попадаешь в корт", - пояснил Чесноков.

"Ей сейчас стоит сыграть какой-нибудь небольшой турнир с более слабыми игроками, в Австралии она играла с Векич, эта теннисистка не подарок. Марии нужна хорошая трудовая победа, чтобы вернуть уверенность. Она ведь такой игрок - вернулась после дисквалификации, обыграла после этого Симону Халеп. Да, ее сейчас преследуют травмы, но нужно тренироваться и готовиться дальше", - считает эксперт.

Из-за поражения на Открытом чемпионате Австралии в обновленном рейтинге Шарапова опустится ниже 350-го места. Всего Шарапова завоевала пять титулов на турнирах серии Большого шлема: она дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Уимблдон (2004), Открытый чемпионат США (2006) и Открытый чемпионат Австралии (2008).

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