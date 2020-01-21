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Матч за женскую шахматную корону

Эксперт: шансы Горячкиной выиграть матч за шахматную корону равны 25 процентам

После 10 партий спортсменка россиянки китаянка Цзюй Вэньцзюнь ведет со счетом 5,5:4,5

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Шансы россиянки Александры Горячкиной на победу в матче за мировую шахматную корону с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь после десяти партий равны 25 процентам. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

После 10 партий китайская шахматистка ведет со счетом 5,5:4,5.

"Впереди две партии. Шансы Горячкиной - процентов 25. Объективности ради 75 процентов на победу отдаю китаянке", - отметил Шипов.

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После восьми партий Горячкина вела в матче, но проиграла две последние партии. "Не описать состояние шахматиста, который проигрывает две партии подряд, тем более на первенство мира. Выражаясь спортивной терминологией, первая проигранная партия была нокдауном, а вторая - это нокаут. Хорошо, что есть выходной день и можно привести Сашу в чувство и как-то восстановить, но это жесточайшее испытание, сейчас ее главная задача - вернуться в прежнее состояние", - подчеркнул Шипов.

"У Горячкиной был большой перевес в девятой партии, ей надо было сделать один-два правильных хода для того, чтобы практически закончить весь матч. Но секундная потеря концентрации в девятой партии привела к тому, что Александре захотелось сделать другой ход, и все покатилось в противоположном направлении - соперница воодушевилась и перехватила инициативу. В десятой партии уже случился психологический коллапс", - добавил он.

Шипов считает заслугой Цзюй Вэньцзюнь изменение хода матча. "Горячкина очень хорошо играет в шахматы и владела инициативой в матче, но, пропустив эти удары, оказалась в тяжелейшей ситуации, когда надо преодолеть себя и совершить подвиг, это проверка характера. Но никогда нельзя рассматривать события с одной точки зрения, так как китаянка очень сильна, она очень хорошо уловила момент для контратаки, и это, возможно, не ошибка Саши, а заслуга чемпионки. Такое бывает, ключевыми во всем матче являются один-два хода", - заключил собеседник агентства.

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Матч за женскую шахматную корону
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