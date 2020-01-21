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Футбол в России

Джано покинул "Спартак"

Самый молодой автор гола в истории красно-белых расторг контракт с клубом
Джано Ананидзе Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Джано Ананидзе
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 21 января. Грузинский полузащитник Джано Ананидзе расторг контракт с московским футбольным клубом "Спартак". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

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Отмечается, что действие соглашения прекращено по обоюдному соглашению сторон. Контракт был рассчитан до лета 2021 года.

Джано 27 лет, в первый раз он вышел на поле в составе московской команды в августе 2009 года. С того момента провел за "Спартак" 146 игр, в которых забил 16 мячей. Он является самым молодым автором гола в истории "Спартака" (отличился в 16-летнем возрасте).

В нынешнем сезоне он сыграл в 10 матчах, не сумев ни разу поразить ворота соперника. Ранее "Спартак" дважды отправлял грузинского полузащитника в аренду - в "Ростов" и самарские "Крылья Советов".

В 2017 году в составе красно-белых Джано стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Выступая за "Ростов", он выиграл Кубок России сезона-2013/14. За сборную Грузии полузащитник провел 45 матчей, в которых забил 7 мячей.

На зимний перерыв "Спартак" ушел, занимая 10-е место в Российской премьер-лиге (РПЛ), команда набрала 22 очка в 19 матчах.

Теги
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