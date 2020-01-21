Федерация керлинга России будет участвовать в споре между WADA и РУСАДА

"Да, мы уже подали документы, но только от федерации, - сказал Свищев. - К сожалению, спортсмены не успели - все на сборах и соревнованиях. Морально парни и девчонки готовы выступить, но, к сожалению, сроки были ограничены. Мы встречались с командой, у ребят такое же настроение - отстаивать свои права".

Российские федерации и спортсмены, желающие участвовать в статусе третьих лиц в судебном споре между WADA и РУСАДА, должны до 20 января включительно подать соответствующие заявления в Спортивный арбитражный суд, который находится в швейцарской Лозанне.

"Мы всегда всем говорили, и WADA в том числе, что все спортсмены, уличенные в употреблении запрещенных препаратов, должны быть отстранены, но это не должно касаться чистых спортсменов, федераций и болельщиков - они не имеют к этому никакого отношения, - отметил собеседник агентства. - Российское антидопинговое законодательство на сегодняшний день одно из самых жестких во всем мире. Проблемы были, есть и будут, как и во всем мире".

Глава ФКР полагает, что такое решение WADA направлено на то, чтобы затормозить развитие российского спорта. "Почему нас лишают не только права участвовать в соревнованиях, но и проводить их? Потому что не хотят, чтобы российский спорт развивался, ведь что такое соревнования на территории РФ - это толчок к развитию спорта, потому что развиваются и готовятся не только спортсмены, но и инфраструктура, судейство, болельщики, СМИ, возникает внимание властей; нас ограничивают специально, чтобы мы не развивались. Я категорически не согласен с этим", - заявил он.

"В Красноярске будет проходить первенство мира среди юниорок (с 15 по 22 февраля - прим. ТАСС), получается, что это последний чемпионат за четыре года, который мы получим? Для нас это катастрофа! Мы не готовы с этим смириться, готовы отстаивать наши интересы, хотим проводить мероприятия. Хотим, чтобы наши спортсмены выступали под знаменами России", - резюмировал Свищев.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

РУСАДА не согласилось с санкциями, WADA 9 января отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS. Ранее об участии в процессе в качестве третьей стороны объявили Олимпийский комитет России, Паралимпийский комитет России, Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, а также ряд национальных спортивных федераций. Они присоединились к процессу как организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.