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Футбол в России

"Тамбов" в ближайшие дни определится с домашним стадионом на вторую часть сезона РПЛ

Дебютант высшего дивизиона российского футбола в первой части сезона-2019/20 проводил домашние игры на стадионе "Мордовия-Арена"

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство футбольного клуба "Тамбов" рассматривает несколько стадионов в качестве домашней арены на вторую часть сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ), решение о том, где команда будет проводить игры, должно быть принято в ближайшие дни. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор тамбовчан Ольга Коновалова.

В декабре президент РПЛ Сергей Прядкин выразил беспокойство в связи с тем, что "Тамбов" не в полной мере выполняет дорожную карту по реконструкции домашнего стадиона. Дебютант высшего дивизиона российского футбола в первой части сезона-2019/20 проводил домашние игры на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске.

"Пока нет решения, но мы придерживаемся правил лицензирования, которые регламентирует Российский футбольный союз, - сказала Коновалова. - Есть стадионы наследия чемпионата мира, мы рассматриваем их".

"Какие фавориты среди стадионов? Где дешевле. У нас, наверное, самый маленький бюджет в лиге, нам сложно играть на выезде. На это тратятся очень большие деньги, сейчас мы пытаемся найти варианты, где нам будет удобнее и дешевле. Рассматриваем Волгоград, Нижний Новгород, Саранск, Тулу. Сейчас мы ждем ориентировочные цены, будем "плясать" от этого, сегодня-завтра должно быть решение, потому что сроки поджимают", - добавила гендиректор "Тамбова".

"Тамбов" после 19 туров занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. Отрыв дебютанта премьер-лиги от зоны прямого вылета в ФНЛ составляет три очка. В 20-м туре команда из Тамбова 1 марта в домашнем матче сыграет с казанским "Рубином".

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