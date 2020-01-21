Аникина: массовое участие спортивных федераций РФ в деле РУСАДА не принесет дивидендов

РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA лишить организацию соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки на допинг российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. 9 января WADA передало дело в Спортивный арбитражный суд (CAS), который должен будет поставить точку в этом разбирательстве. В качестве третьих сторон к процессу подключились Олимпийский комитет России (ОКР) и Паралимпийский комитет России (ПКР), а также ряд национальных спортивных федераций, поскольку решение WADA затрагивает их интересы.

"Я не совсем уверена, что массовость тут может помочь. Достаточно одной сильной заявки в CAS, и я не думаю, что если все федерации туда пойдут, то это даст нам дивиденды. Плюс я не посоветовалась с юристами, потому что это такая тема, которую я бы предпочла изучить", - отметила Аникина.

"В любом случае надеюсь, что мы победим. Желаю всем, кто пошел в CAS, удачи и буду внимательно за этим следить. Если какие-то дополнительные действия нашей федерации могут помочь этому процессу, мы обязательно их предпримем", - добавила глава Федерации бобслея России.

Лишение РУСАДА соответствия подразумевает, что российские спортсмены на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага, а Россия лишится права принимать крупные международные соревнования. Также руководство ОКР и ПКР будут лишено права присутствовать на Играх в качестве официальных лиц.