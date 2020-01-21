Анна Блинкова вышла во второй круг Australian Open

ТАСС, 21 января. Российская спортсменка Анна Блинкова победила итальянку Ясмин Паолини в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Общий призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу 21-летней россиянки. Матч продолжался 1 час 41 минуту. Во втором круге россиянка встретится с представительницей Казахстана Зариной Дияс.

Блинкова занимает 58-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2019).

Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.