Матчи Павлюченковой и Кудерметовой на Australian Open перенесены на среду

ТАСС, 21 января. Встречи Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) с участием россиянок Анастасии Павлюченковой и Вероники Кудерметовой, запланированные на вторник, перенесены на среду. Соответствующие изменения внесены в расписание на официальном сайте турнира.

В понедельник большое число матчей было перенесено на вторник из-за дождя, в их числе были матчи россиянок Дарьи Касаткиной и Маргариты Гаспарян (обе спортсменки уступили в первом круге и завершили выступление на турнире). Вероятной причиной переноса игр со вторника на среду может служить загруженность кортов, всего со вторника на среду было перенесено восемь матчей в женском одиночном разряде.

В первом круге Павлюченкова, занимающая 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и посеянная на турнире под тем же номером, встретится с сербкой Ниной Стоянович (85), Кудерметова (40) - с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (91).

Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.