{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Australian Open

Матчи Павлюченковой и Кудерметовой на Australian Open перенесены на среду

Вероятной причиной переноса игр может служить загруженность кортов

ТАСС, 21 января. Встречи Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) с участием россиянок Анастасии Павлюченковой и Вероники Кудерметовой, запланированные на вторник, перенесены на среду. Соответствующие изменения внесены в расписание на официальном сайте турнира.

В понедельник большое число матчей было перенесено на вторник из-за дождя, в их числе были матчи россиянок Дарьи Касаткиной и Маргариты Гаспарян (обе спортсменки уступили в первом круге и завершили выступление на турнире). Вероятной причиной переноса игр со вторника на среду может служить загруженность кортов, всего со вторника на среду было перенесено восемь матчей в женском одиночном разряде.

В первом круге Павлюченкова, занимающая 30-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и посеянная на турнире под тем же номером, встретится с сербкой Ниной Стоянович (85), Кудерметова (40) - с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (91).

Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.

Теги
Australian Open
Реклама на ТАСС
Летние неолимпийские виды спорта
"Спартак" сыграет в группе с "Брагой" и "Фламенго" на клубном ЧМ по пляжному футболу
Турнир пройдет в феврале в Москве, жеребьевка состоялась во вторник в ТАСС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС