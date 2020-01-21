Даниил Медведев вышел во второй раунд Australian Open

ТАСС, 21 января. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Фрэнсиса Тиафо в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 6:4, 6:2 в пользу 23-летнего россиянина. Спортсмены встретились во второй раз, оба раза сильнее оказался российский теннисист. Тиафо занимает 50-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Во втором круге четвертый сеяный турнира встретится с победителем матча между немцем Домиником Кёпфером (89), которого Медведев обыграл в четвертом круге предыдущего турнира Большого шлема - Открытого чемпионата США 2019 года, и испанцем Педро Мартинесом (168), который завершится позднее во вторник.

Медведев является победителем семи турниров ATP, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года. Лучший результат Медведева на Открытом чемпионате Австралии - выход в четвертый круг в 2019 году. Медведев располагается на четвертой строчке в рейтинге ATP.

Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом $49,1 млн завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.