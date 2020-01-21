Ганус: публичные слушания по делу РУСАДА усилят критику в адрес России

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года лишил РУСАДА статуса соответствия. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, и теперь точку в разбирательстве поставит CAS. Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт ранее заявил ТАСС, что судебные слушания должны проходить открыто.

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Волна критики в адрес российского спорта может только усилиться в случае публичного рассмотрения дела Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

"Публичные слушания - большой риск для России, потому что пока ее позиция недостаточно убедительная, WADA она уже не устроила. В этой связи существуют репутационные риски, публичные слушания могут усилить критику в сторону России", - сказал Ганус.

"Публично мы уже под огнем критики. Важно, как будет выглядеть позиция представителей нашей стороны, как они будут ее обосновывать. Если критически неудовлетворительно, то об этом узнает весь мир. Искренне надеюсь, что дело пройдет с минимальными рисками", - добавил он.

РУСАДА было лишено соответствия по причине манипуляций, которые велись с базой данных московской лаборатории. Их целью, по мнению WADA, было скрыть нарушения российским спортсменами антидопинговых правил за период с 2012 по 2015 год.

Российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.