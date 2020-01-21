Фигуристки Трусова, Косторная и Щербакова прибудут на чемпионат Европы в среду

ГРАЦ /Австрия/, 21 января. /ТАСС/. Российские фигуристки Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова прибудут на чемпионат Европы, который пройдет в австрийском Граце, в среду. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

15-летняя Трусова в текущем сезоне одержала победы на этапах Гран-при в России и Канаде, ей принадлежит мировой рекорд в произвольной программе (166,62). Трусова - первая в истории женского одиночного катания исполнительница четверного лутца, четверного тулупа и четверного флипа (она сделала его в произвольной программе в финале Гран-при), а также вторая фигуристка после японки Мики Андо, которой удалось безошибочно выполнить сальхов в четыре оборота. На минувшем чемпионате России Трусова заняла третье место.

16-летняя Косторная в нынешнем сезоне стала победительницей финала Гран-при, также одержав победы на этапах во Франции и Японии. По итогам чемпионата России Косторная стала второй.

Щербаковой 15 лет, она выиграла чемпионат России сезона-2019/20, как и в прошлом сезоне. В финале Гран-при сезона-2019/20 она заняла второе место, в течение нынешнего сезона российская фигуристка победила на этапах Гран-при в Китае и США.

Чемпионат Европы по фигурному катанию состоится с 22 по 26 января. Короткая программа у фигуристок пройдет 24 января.