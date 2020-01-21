"Спартак" сыграет в группе с "Брагой" и "Фламенго" на клубном ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" на групповом этапе клубного чемпионата мира по пляжному футболу в Москве сыграет с португальской "Брагой", бразильским "Фламенго" и швейцарским "Грассхоппером". Жеребьевка прошла во вторник в ТАСС.

Красно-белые попали в группу В. Московский "Локомотив" выступит в группе А, где сыграет с испанским "Леванте", турецким "Аланьяспором" и японским "Токио Верди". "Спартак" и "Локомотив" имеют самый высокий клубный рейтинг и были автоматически разведены по разным группам. Турнир пройдет с 12 по 16 февраля во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве.

Клубный чемпионат мира проводится с 2011 года, до 2013 года турнир был ежегодным, а позднее соревнования стали проходить по нечетным годам. Помимо Москвы, первенство планеты проходило в бразильских городах Сан-Паулу (трижды) и Рио-де-Жанейро (два раза). В 2019 году клубный чемпионат мира проходил в Москве во дворце спорта "Мегаспорт", победу одержала "Брага", обыгравшая в финале "Спартак". Самым титулованным клубом в истории соревнований является московский "Локомотив", побеждавший дважды (2012, 2017).