В дни Игр стран СНГ в Казани пройдет Всероссийский фестиваль национальных видов спорта

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Казань в дни проведения в городе Игр стран СНГ летом 2020 года параллельно примет Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта. Об этом во вторник журналистам сообщил генеральный директор АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Азат Кадыров.

"В дни проведения Игр стран СНГ мы еще планируем провести Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта, то есть эта неделя августа, с 20-го по 27-е число, будет насыщенной событиями, мероприятиями, которые пройдут в Казани. Будет достаточно интересно и спортивные соревнования посмотреть, и деловую программу посетить, и познакомиться с национальными и неолимпийскими видами спорта, которые развиваются на территории нашей страны", - сказал он.

Фестиваль пройдет с 20 по 24 августа. Планируемое место проведения - Центральный парк культуры и отдыха имени Горького и находящийся рядом с ним стадион "Трудовые резервы". На фестивале будут представлены восемь видов спорта. 23 августа также на площадке парка планируется провести большой фестиваль культур стран СНГ, где гости смогут познакомиться с традициями и кухней стран содружества.

Первые Игры стран СНГ пройдут в Казани с 20 по 27 августа 2020 года, в них могут принять участие более 2000 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет, которые поборются за 230 комплектов медалей в 21 виде спорта. Для проведения соревнований в Казани будут задействованы 15 спортивных объектов, церемонии открытия и закрытия Игр пройдут в спортивном комплексе "Баскет-холл". В рамках Игр планируется провести спортивный форум "СНГ - территория спорта", а также заседание совета министров спорта стран СНГ.